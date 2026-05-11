Il piccolo avrebbe dovuto sottoporsi ad una risonanza magnetica

Era arrivato in ospedale per indagare sull’origine di forti dolori addominali che andavano avanti da tempo. Poche ore dopo, il suo cuore ha smesso di battere. La morte di un bambino di appena 5 anni all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze ha portato la Procura ad aprire un’inchiesta per omicidio colposo. Come ricostruisce “La Nazione”, il piccolo è deceduto nella notte tra l’8 e il 9 maggio all’interno della struttura pediatrica fiorentina. Al momento non risultano persone indagate.

Bambino morto dopo il ricovero al Meyer

Secondo quanto emerso, il bambino non avrebbe avuto patologie pregresse conosciute. Era stato accompagnato in ospedale nella mattinata di venerdì 8 maggio per effettuare una risonanza magnetica con mezzo di contrasto. L’esame era stato prescritto per accertare le cause dei frequenti mal di pancia. Stando alle prime ricostruzioni, il primo tentativo di eseguire la risonanza non sarebbe andato a buon fine. Per questo i medici avrebbero programmato un nuovo esame circa un’ora più tardi. Nel frattempo però il bambino avrebbe iniziato a stare peggio.

Il trasferimento nel reparto di chirurgia pediatrica

Il dolore addominale sarebbe aumentato rapidamente, rendendo necessario il trasferimento al pronto soccorso interno del Meyer. Nonostante il peggioramento, il quadro clinico non sarebbe apparso inizialmente particolarmente grave. I sanitari hanno comunque deciso di trattenere il piccolo in osservazione. È stato quindi disposto un ricovero precauzionale nel reparto di chirurgia pediatrica per monitorarne le condizioni durante la notte e ripetere successivamente l’esame diagnostico.

Acquisita la cartella clinica del piccolo

Intorno all’una di notte il genitore e il personale sanitario si sono però accorti che il piccolo non respirava più. Medici e infermieri hanno tentato a lungo di rianimarlo ma ogni manovra si è però rivelata inutile. Sulla vicenda la Procura di Firenze ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. È stato lo stesso ospedale pediatrico Meyer a segnalare l’accaduto alle autorità. Nella mattinata di sabato 9 maggio la polizia di Stato ha acquisito tutta la documentazione sanitaria relativa al ricovero del bambino.

La Procura ha già disposto l’autopsia. L’esame verrà eseguito nei prossimi giorni e sarà fondamentale per chiarire le cause della morte. La direzione dell’AOU Meyer Irccs ha espresso vicinanza alla famiglia del piccolo mettendosi a disposizione dell’autorità giudiziaria per tutti gli approfondimenti necessari a chiarire le cause del decesso.

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