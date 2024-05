Banca Popolare Sant’Angelo, approvato il progetto di fusione

La nota dell'istituto

PALERMO- Il Consiglio di Amministrazione di Banca Popolare Sant’Angelo S.c.p.a. (BPSA), riunitosi il 30 maggio scorso, ha approvato – coerentemente con l’iter e le tempistiche di cui all’Accordo Quadro sottoscritto il 25 maggio scorso con Banca Agricola Popolare di Ragusa S.c.p.a. (BAPR) – il Progetto di Fusione per incorporazione di BPSA in BAPR”. Così si legge in una nota.

L’operazione – il cui perfezionamento è soggetto, tra l’altro, all’ottenimento di tutte le autorizzazioni previste ai sensi di legge – verrà sottoposta alle Assemblee dei soci di BPSA e BAPR, per poi essere completata auspicabilmente entro il corrente anno.

“In un contesto come quello siciliano ci sono potenzialità importanti di crescita” dice il Presidente di BPSA, Gioacchino Amato. “Il nostro lavoro è velocizzare per quanto possibile il processo di fusione con BAPR, da cui nascerà una azienda solida e con una presenza regionale diffusa che sarà in grado di creare valore aggiunto per i correntisti, i depositanti, i soci, gli azionisti e per l’intero sistema economico siciliano”.