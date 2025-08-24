Per il gestore scattano multe per 20 mila euro e una denuncia

CATANIA – Aveva un bar pizzeria in un villaggio residenziale della Playa, ma sarebbe stato quasi tutto abusivo. Multe per 20 mila euro sono state elevate dalla polizia al gestore. Per gli agenti mancava la licenza per la somministrazione di alimenti e bevande, l’autorizzazione sanitaria, la licenza per sala pubblica da gioco; e il suolo pubblico era occupato abusivamente.

Le multe sono arrivate nel corso delle attività degli agenti nel litorale. In azione gli uomini della polizia amministrativa (Pas). Per gli agenti, l’attività che fungeva da bar, ristorante, panineria, pizzeria e sala giochi, era abusiva.

La denuncia alla Procura

Nella sala c’era anche un apparecchio elettronico da gioco installato senza autorizzazione, sequestrato. Una delle multe, da 10.000 euro, era per questo. Per lui è scattata anche una denuncia per la mancanza della tabella dei giochi proibiti.