Barbagallo: “Il Pd siciliano aderisce allo sciopero di Cgil e Uil”

L'adesione dei democratici

PALERMO – “Il Pd Siciliano aderisce allo sciopero generale indetto da Cgil e Uil Sicilia contro le diseguaglianze sociali alimentate dal governo Meloni e da quello guidato da Renato Schifani. Un governo che non ha visione sullo sviluppo del Paese e che non investe a sufficienza sul lavoro e sull’istruzione, che in Sicilia vedrà il drastico taglio di fondi circa 100 istituti in meno”. Lo dice il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo, comunicando l’adesione dei dem siciliani alle iniziative indette da Cgil e Uil per venerdi (sit-in in tutti i capoluoghi di provincia) e alla mobilitazione generale in programma per lunedì 20 a Siracusa dove, a partire dalle 9, è in programma il corteo con comizio.

In piazza Archimede, con Barbagallo, anche il senatore Antonio Nicita e Santino Romano, segretario di Siracusa. “Non scorgiamo – aggiunge – alcuna prospettiva sulle politiche industriali e riscontriamo il progressivo smantellamento della sanità pubblica e il peggioramento del sistema pensionistico da parte di un esecutivo che non sfrutta appieno i fondi europei e del Pnrr per contrastare l’emigrazione e lo spopolamento della Sicilia che ha necessità anche di ingenti investimenti infrastrutturali. Un governo che, con arroganza, intende anche limitare il diritto allo sciopero garantito a tutti i lavoratori e le lavoratrici dalla nostra Costituzione”.