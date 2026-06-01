Barbagallo: “Pancia a terra per i ballottaggi, pronti a elezioni anticipate”

Il segretario del Pd siciliano rilancia sulla scelta del candidato alla presidenza della Regione

PALERMO – “Dobbiamo intensificare ancora di più, in questi giorni che si separano dai ballottaggi, gli sforzi per mettere in evidenza le inadeguatezze del centrodestra e del governo Schifani, che da queste elezioni amministrative esce indebolito e lacerato”. Così il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo, nella sua relazione alla segretaria regionale, convocata dopo il primo turno delle elezioni amministrative nell’isola.

“Il centrodestra – aggiunge l’esponente Dem – paga l’incapacità di governo a partire dai temi della sanità piegata al favore più al rispetto del diritto alla salute, un declino certificato anche dagli ultimi report e dalla mancanza di interventi socio economici. Il risultato del Pd è stato positivo e, dati alla mano, raddoppiamo i nostri amministratori. Il campo largo, di cui siamo il perno indispensabile, ha retto dove si è presentato compatto e credibile ad esempio a Marsala, Lentini, Termini Imerese e ad Agrigento. A Messina si sconta soprattutto la difficoltà da parte dei nostri alleati, ma avremo modo di confrontarci e di serrare le fila in vista delle prossime regionali, probabilmente molto vicine”.

“Dobbiamo massimizzare e concretizzare – sottolinea il segretario del Pd Sicilia — il nostro lavoro nei comuni al ballottaggio, un sostegno dei candidati del centrosinistra in primis ad Agrigento. Se ci dovesse essere una chiusura di legislatura anticipata dobbiamo essere pronti, accelerando sul programma e sull’indicazione del candidato presidente anche con l’utilizzo dallo strumento delle primarie”.