Barbagallo (Pd): “Ancora mance da Schifani per la manovra”

Le parole del segretario del Pd

PALERMO – “Il lupo perde il pelo ma non il vizio. E il presidente della Regione. Schifani, il vizio sembra proprio non volerselo togliere. Nonostante le sue rassicuranti dichiarazioni a mezzo stampa e gli impegni pubblici assunti anche con il Mef contro le finanziarie bancomat, in queste ore all’Ars ci sarebbero tentativi maldestri di far passare la manovra di bilancio ter, utilizzando ancora una volta la promessa di mance”.

Sono le parole del segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo che interviene alimentando le polemiche sulla manovra ter del governo regionale.

Barbagallo e l’attacco sulla manovra

“La sua maggioranza – aggiunge il segretario del Pd riferendosi a Schifani – infatti è litigiosa e si è liquefatta: lo abbiamo visto la settimana scorsa con la legge sui consorzi di bonifica, la prima presunta riforma approdata in aula da quando è al governo, ed impallinata. E ora, nonostante gli scandali delle ultime settimane legati proprio all’utilizzo improprio di fondi pubblici, il governo regionale attuerebbe, attraverso suoi emissari, proposte incaute che prevederebbero la dazione di 400 mila euro a deputato, da utilizzare per finanziare iniziative territoriali”.

“Siamo ancora scottati – conclude – dalla vicenda dei fondi del turismo che è tutt’altro che esaurita e non possiamo permettere che questo sistema prosegua. Schifani cambi rotta e se non riesce a controllare la sua maggioranza, in aula, ne prenda atto e sia consequenziale”