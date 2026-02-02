Barbagallo (Pd): sull’Etna niente spazzaneve, è interruzione di servizio

La denuncia del segretario regionale Dem

CATANIA – “Questa è interruzione di pubblico servizio. Sull’Etna gli spalaneve e i mezzi spargisale devono essere attivi 24 ore su 24 e lavorare anche la notte, soprattutto durante e in seguito a violente precipitazioni e la caduta di neve abbondante. Questo per permettere l’accesso in quota ma soprattutto per garantire la sicurezza di automobilisti, appassionati e famiglie. E invece è successo, per l’ennesima volta, che in presenza di una nevicata ripetuta centinaia di automobilisti sono rimasti bloccati per ore in strada, spesso con bimbi piccoli”.

Lo dice il segretario regionale del Pd Sicilia e deputato alla Camera, Anthony Barbagallo che sull’argomento ha predisposto una interrogazione al Governo. “E e dei mezzi spalaneve e spargisale non c’è stata nessuna traccia. Ancora oggi c’è una giornata splendida, l’Etna è pieno di neve, le piste sono pronte ma fino alle 12 è impossibile salire a Etna Nord per il divieto imposto da un’ordinanza sindacale”, aggiunge.

“Si aspettava la neve da mesi e c’è stato tutto il tempo per organizzarsi e predisporre i servizi di sicurezza e prevenzione – spiega -. Eppure da lunedì nevica copiosamente e, nonostante gli sforzi degli operatori, qualcosa non va se, di fronte ad un fenomeno atteso ma normale in quota, tutte le strade di accesso diventano inagibili. E’ l’ennesima brutta figura internazionale determinata dall’approssimazione e dalla mancata programmazione che sta in capo alla città metropolitana”.