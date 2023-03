Barcellona, addio a Nino Cilona: “Amico, compagno, dirigente”

Fatale sarebbe stata una brutta caduta

BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – La comunità di Barcellona Pozzo di Gotto piange la scomparsa del geometra di 42 anni Nino Cilona, morto al Policlinico di Messina, dove era ricoverato da ieri pomeriggio, a seguito dei traumi subiti dopo una caduta.

Nino Cilona negli ultimi anni era stato delegato tecnico fiduciario del Comitato Figc di Barcellona PG, dedicandosi all’omologazione dei campi sportivi secondo i parametri imposti dalla Federazione. Cilona lascia la moglie Giusy Bruno, incinta di pochi mesi.

I messaggi di cordoglio sui social

Tanti i messaggi di cordoglio sui social di amici, familiari e colleghi. Primo fra tutti quello della società Orsa Promosport: “Ci stringiamo al dolore della famiglia a cui porgiamo le condoglianze, per la prematura scomparsa del nostro amico, compagno di squadra e dirigente Nino Cilona. Sappi che sarai sempre ricordato e al nostro fianco, come lo sei sempre stato, per aiutarci e sostenerci!”. E poi ancora: “Abbiamo fatto il possibile per rinviare la partita perché era giusto, ma purtroppo non è stato possibile per le regole del calcio – si legge in un post -. I ragazzi dell’Orsa sono entrati nel campo con il lutto e con la grinta di vincere per dedicare la vittoria al super Nino Cilona e al loro mister Carmelo Pirri. Abbiamo mantenuto la promessa Nino abbiamo vinto per te!”. “Persona di grande spessore, umano e professionale. La comunità di Barcellona perde un pilastro ed un amico”. Lo ricorda così Gabetti Barcellona PG. “Mi si è fermato il cuore – si sfoga un amico – Nino era un ragazzo che amava la vita. La vita è crudele e si porta via sempre le persone buone. Fai buon viaggio amico mio, compagno di mille battaglie a calcetto e compagno di classe unico. Ti voglio bene”