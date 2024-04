Non si è fermato a prestare soccorso ed è fuggito via

BARI – Un uomo si aggirava tra le vie di Bari impennando e ha colpito una bimba di sei anni, che si trova ricoverata in ospedale in gravi condizioni ed in prognosi riservata.

L’incidente è avvenuto lo scorso sabato 27 aprile in via Principe Amedeo. L’uomo dopo aver colpito la piccola è andato via senza prestare soccorso.

La fuga, però, non è durata molto. L’uomo è stato fermato dopo qualche ora dagli agenti della polizia locale. Per lui è scattata la denuncia per omissione di soccorso e per le eventuali violazioni al codice della strada. Il mezzo è stato sequestrato.