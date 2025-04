Bari-Palermo, ancora emergenza in difesa per i rosa: i convocati

Convocato anche Pietro Avena dalla Primavera

Alessio Dionisi, allenatore del Palermo, ha convocato 21 calciatori rosanero per la gara in trasferta al San Nicola di Bari in programma venerdì 11 aprile alle ore 20.30. La lista dei giocatori scelti per la partita contro i pugliesi è stata pubblicata sul sito ufficiale del club di viale del Fante.

Il tecnico dei siciliani, oltre ai già noti Gomis, Nikolaou e Di Francesco (fermi per infortunio), dovrà fare a meno anche di Segre e Ceccaroni. Il primo salterà il match contro il Bari per squalifica (era diffidato e ha preso il giallo contro il Sassuolo); il difensore, invece, ha accusato un problema muscolare alla coscia sinistra contro i neroverdi e non ha dunque recuperato. Anche per questo motivo Dionisi ha scelto di convocare Pietro Avena, centrocampista della Primavera rosanero, che indosserà la maglia numero 18.

Bari-Palermo: i convocati di Dionisi

Questi i calciatori rosanero convocati per la partita contro il Bari in programma domani:

1 Desplanches

3 Lund

4 Baniya

6 Gomes

7 Di Mariano

9 Brunori

10 Ranocchia

11 Insigne

12 Audero

14 Vasic

19 Pohjanpalo

20 Henry

21 Le Douaron

23 Diakité

24 Magnani

25 Buttaro

26 Verre

27 Pierozzi

28 Blin

46 Sirigu