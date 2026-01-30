Il Palermo ritrova il successo fuori casa: al San Nicola finisce 3-0, Bari ko

Segnano Le Douaron, Pohjanpalo (che poi ha chiesto il cambio) e Ranocchia

Il Palermo torna alla vittoria in trasferta dopo quasi due mesi e lo fa in un campo difficile come il “San Nicola” di Bari. Un successo fondamentale per i rosanero di Pippo Inzaghi che tornano a spingere e a mettere pressione alle tre squadre concorrenti che competono con loro per i primi due posti in classifica. Tre punti che danno continuità di prestazioni e di risultati, arrivati così a dieci utili consecutivi per i siciliani.

Confermata la presenza dal primo minuto di Le Douaron sulla trequarti del 3-4-2-1 scelto dal tecnico dei rosanero. La gara inizia a ritmi sostenuti e con diversi capovolgimenti di fronte, ma non si concretizzano azioni pericolose nel corso del primo tempo. Il Palermo ci prova a più riprese, il Bari non sta a guardare, ma fino al termine del primo tempo regna l’equilibrio al “San Nicola” di Bari. Si va negli spogliatoi sul parziale di zero a zero.

Nella ripresa i siciliani alzano i giri del motore e iniziano ad essere più precisi sotto porta. Ad aprire le danze per la squadra di Inzaghi è Le Douaron, che di testa sfrutta un gran cross di Ceccaroni. A seguire va in rete anche il solito Pohjanpalo, pure lui di testa su assist preciso di Palumbo (poco dopo il finlandese chiederà il cambio per un problema alla schiena, da valutare le sue condizioni). A chiudere l’incontro, dunque, ci pensa Ranocchia su calcio di rigore procurato da Gyasi. Il risultato finale recita 3-0 in favore dei rosanero.

Tre punti importanti per il Palermo nella lotta al vertice in classifica. Con questo successo il club di viale del Fante va a 41 punti, in attesa delle partite di Monza, Venezia e Frosinone. Il Bari di Moreno Longo, invece, resta nelle zone basse della graduatoria, con 20 lunghezze e in lotta per uscire dai playout. Il prossimo impegno dei rosanero è in programma sabato 7 febbraio, allo stadio “Renzo Barbera”, contro l’Empoli.

Bari-Palermo: la partita

90′ + 4′ – Non c’è più tempo! L’arbitro fischia tre volte, Bari-Palermo termina 0-3.

90′ – Assegnati quattro minuti di recupero

88′ – Ammonito Bereszynski

83′ – L’ultima sostituzione dei rosanero è Vasic che dà il cambio a Bani

82′ – GOL DEL PALERMO! Dal dischetto va Ranocchia che calcia forte e angolato e sigla il gol del 3-0!

81′ – Calcio di rigore per il Palermo! Gyasi si divora un gol a tu per tu con Cerofolini, ma subito dopo viene colpito in area avversari da Cistana e il direttore di gara indica il dischetto!

76′ – Longo opta per Gytkjaer ed Esteves che vanno a sostituire Moncini e Braunoder

74′ – Si ferma Pohjanpalo per un problema alla schiena, il finlandese chiede il cambio e al suo posto entra Corona. Inzaghi sfrutta lo slot e manda in campo anche Gomes e Bereszynski, escono Pierozzi e Palumbo

71′ – Ammonito Pierozzi

70′ – Il primo cambio dei rosanero è Gyasi che prende il posto di Le Douaron

67′ – GOL DEL PALERMO! Palumbo mette in area avversaria un cross tagliato perfetto per l’inserimento di Pohjanpalo che di testa spinge forte e batte ancora Cerofolini!

65′ – Giallo per Le Douaron e Dickmann

63′ – Mister Longo fa i primi cambi scegliendo Cavuoti e Cani per De Pieri e Mane

57′ – GOL DEL PALERMO! Ceccaroni crossa dalla sinistra e trova in area, sul palo lontano, Le Douaron, che di testa colpisce bene e supera Cerofolini per il vantaggio dei rosanero!

51′ – Tentativo da fuori area di Pohjanpalo deviato da Segre, sfera sul fondo

Ore 21:37 – Al via la ripresa a Bari

45′ + 4′ – Termina il primo tempo al “San Nicola” di Bari. Il Palermo crea qualcosa in più, ma il Bari non è rimasto a guardare i rosanero: si va negli spogliatoi comunque sul risultato di 0-0

45′ + 1′ – Rao non riesce a proseguire la gara, entra Dickmann

45′ – Sono quattro i minuti di recupero prima della fine del primo tempo

38′ – Cartellino giallo per Palumbo. Il numero 5 dei rosanero era diffidato e salterà la prossima sfida con l’Empoli

36′ – Ci prova Ranocchia con il mancino da posizione defilata, la palla sfiora la traversa

33′ – Ammonito anche Stabile

26′ – Giallo per Pucino

23′ – Occasione d’oro per Bani! Sugli sviluppi di un calcio d’angolo Cerofolini respinge un tiro di Segre e il difesero del Palermo, tutto solo e con la porta spalancata, tira alto senza centrare lo specchio!

11′ – Le Douaron sfiora il palo con un tiro a incrociare al volo con il sinistro da posizione ravvicinata

10′ – I primi minuti di gioco passano con alcuni capovolgimenti di fronte poco pericolosi ma che proiettano in zona offensiva le due squadre

Ore 20:32 – Primo pallone affidato ai padroni di casa, comincia la gara allo stadio “San Nicola”!

Ore 20:29 – Bari e Palermo fanno il loro ingresso sul terreno di gioco, soliti saluti di rito prima dell’incontro

Ore 20:15 – I calciatori rientrano negli spogliatoi, calcio d’inizio tra quindici minuti

Ore 19.45 – Squadre in campo per il riscaldamento

Bari-Palermo: il tabellino

BARI: 31 Cerofolini, 11 Moncini (dal 76′ Gytkjaer), 17 Rao (dal 45’+1′ Dickmann), 25 Pucino (C), 27 Braunoder (dal 76′ Esteves), 29 Verreth, 30 Mane (dal 63′ Cuni), 37 Stabile, 49 De Pieri (dal 63′ Cavuoti), 51 Cistana, 93 Dorval. A disposizione: 1 Pissardo, 3 Burgio, 8 Pagano, 9 Gytkjaer, 10 Bellomo, 13 Meroni, 15 Kassama, 19 Esteves, 20 Cavuoti, 24 Dickmann, 32 Colangiuli, 90 Cuni. Allenatore: Longo.

PALERMO: 66 Joronen, 3 Augello, 5 Palumbo (dal 74′ Gomes), 8 Segre, 10 Ranocchia, 13 Bani (C; dall’83’ Vasic), 20 Pohjanpalo (dal 74′ Corona), 21 Le Douaron (dal 70′ Gyasi), 27 Pierozzi (dal 74′ Bereszynski), 29 Peda, 32 Ceccaroni. A disposizione: 1 Gomis, 77 Di Bartolo, 6 Gomes, 11 Gyasi, 14 Vasic, 17 Giovane, 19 Bereszynski, 28 Blin, 31 Corona. Allenatore: Inzaghi.

ARBITRO: Antonio Rapuano (Rimini). Primo assistente: Alessandro Cipressa (Lecce). Secondo assistente: Mattia Regattieri (Finale Emilia). Quarto ufficiale: Giuseppe Maria Manzo (Torre Annunziata). VAR: Antonio Giua (Olbia). AVAR: Giacomo Paganessi (Bergamo).

MARCATORI: 57′ Le Douaron (P), 67′ Pohjanpalo (P).

NOTE: Ammoniti: Pucino (B), Stabile (B), Palumbo (P), Le Douaron (P), Dickmann (B), Pierozzi (P), Bereszynski (P).