Bari, scontro tra un suv e un’auto: morta una donna thailandese

BARI – Una donna è morta e tre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio sulla circonvallazione di Turi, in provincia di Bari, all’altezza di un distributore di benzina. La vittima, che aveva circa 60 anni, è di nazionalità thailandese ed è morta in ambulanza durante il trasporto in ospedale. Secondo una prima ricostruzione, la donna era a bordo di una delle due auto coinvolte nello scontro e viaggiava con altre persone in direzione Bari quando sarebbe stata travolta da un suv guidato da un uomo di Castellana Grotte, che procedeva in direzione opposta.

L’impatto è stato violento ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre i feriti, tutti stranieri, che sono stati poi soccorsi dal personale del 118 e trasporti negli ospedali di Acquaviva delle Fonti e Bari. Il conducente originario di Castellana, illeso, è stato sottoposto ad alcol test e sarebbe risultato negativo. Indagano sull’accaduto i carabinieri che dovranno definire l’esatta dinamica dell’incidente.