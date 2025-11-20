 Barrafranca, si spara a una gamba mentre pulisce il fucile: ricoverato
Barrafranca, si spara a una gamba mentre pulisce il fucile: ricoverato

L'uomo è stato portato all'ospedale di Caltanissetta
PROVINCIA DI ENNA
BARRAFRANCA – Un uomo di 76 anni è stato portato nella notte al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta dopo che si è sparato accidentalmente ad una gamba. Il 76enne di Barrafranca, in provincia di Enna, ha raccontato che, non riuscendo a prendere sonno, si era messo a pulire il fucile quando, accidentalmente, è partito un colpo.

Il proiettile gli ha frantumato la tibia. Nella notte è stato operato dall’equipe di Ortopedici per un intervento di stabilizzazione. Adesso il 76enne è ricoverato.

