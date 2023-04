Barricato in casa armato si arrende alla polizia: temeva lo avessero avvelenato

Si è concluso attorno alle 20 il pomeriggio di alta tensione a Catania: l’uomo aveva anche sparato senza ferire nessuno

CATANIA. Si è arreso alla polizia il 33enne Concetto Trippa, che questo pomeriggio si è barricato dentro casa e ha esploso dei colpi di pistola a Catania. L’uomo si è consegnato dopo avere parlato con dei negoziatori. Secondo quanto si è appreso temeva di essere stato avvelenato ed era in forte stato di disagio psicofisico.

Si è concluso così, attorno alle 20, il pomeriggio di paura e tensione in una palazzina del popoloso quartiere di Librino, dove, secondo quanto trapelato, il trentatreenne armato di pistola si sarebbe rifugiato, dopo aver esploso alcuni colpi di pistola. Secondo quanto si apprende l’uomo avrebbe sparato in strada, fortunatamente senza colpire nessuno. La moglie, ma anche la madre e altri familiari sono stati lungamente a colloquio con lui. Pochi minuti fa l’uomo – che, secondo quanto si apprende, era in evidenti condizioni psicofisiche fortemente alterate – si è consegnato alla polizia.