Barriere antiterrorismo a protezione di mercatini ed eventi natalizi

Deviati i percorsi dei bus. I controlli della Polizia

CATANIA – Fioriere in funzione di barriere antiterrorismo sono state posizionate lungo la via Etnea. Predisposte per garantire la sicurezza di quanti si recano nei mercatini. E partecipano agli eventi natalizi che si svolgeranno per tutto il periodo delle festività nei pressi della principale arteria cittadina.

Le barriere antiterrorismo

Le misure sono state adottate dall’Amministrazione comunale in esecuzione delle nuove indicazioni della Prefettura e del Governo nazionale. Sono inalizzate a rafforzare i servizi di vigilanza e controllo soprattutto dei mercatini e dei villaggi di Natale in seguito all’attentato di Magdeburgo.

I percorsi degli autobus dell’Amts sino all’Epifania saranno, per questo, deviati su via Umberto (a scendere) e su via Sant’Euplio (a salire).

Servizio di Polizia

In azione anche le Forze dell’ordine. La Polizia ha garantito, nelle vie del centro storico, anche la presenza di pattuglie in bici ed appiedate. Che possono muoversi più facilmente tra la folla di visitatori e cittadini. Presenti anche le pattuglie ippomontate per perlustrare i parchi e le principali aree verdi.

Ai servizi di controllo del territorio concorrono dal 20 dicembre due operatrici della Polizia nazionale spagnola, assegnate, su richiesta del Questore, dalla Direzione Centrale Polizia Criminale-Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia per operare congiuntamente alle pattuglie della Questura fino al 7 gennaio 2025.

Oltre al pattugliamento dinamico delle strade cittadine, sono stati predisposti posti di controllo in zone nevralgiche con il supporto degli equipaggi del Reparto prevenzione Crimine Sicilia Orientale.

Sono stati, inoltre, incrementati da parte della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale i controlli amministrativi di attività commerciali e strutture ricettive per la verifica del rispetto delle prescrizioni e delle norme di sicurezza, così come il controllo degli esercizi pubblici da parte di una specifica task force coordinata dalla Questura con l’obiettivo di verificare il rispetto della normativa in materia di somministrazione di alimenti e bevande e di sicurezza sui luoghi di lavoro.