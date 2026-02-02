 Bartolo lascia il Pd e aderisce al progetto di Casa riformista
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Bartolo lascia il Pd e aderisce al progetto di Casa riformista

Il vicepresidente di Italia Viva Davide Faraone: centrosinistra sbilanciato
PALERMO
di
1 min di lettura

PALERMO – “L’adesione di Pietro Bartolo a Casa riformista è emblematica per la costruzione del soggetto politico che vogliamo costruire: un soggetto dentro la coalizione di centrosinistra, ma in una posizione più democratica. Oggi il centrosinistra è eccessivamente sbilanciato sui temi considerati di estrema sinistra. Noi, invece, vogliamo portare avanti un progetto che rappresenti i riformisti all’interno della coalizione”.

Lo ha detto il vicepresidente di Italia Viva, Davide Farone, in conferenza stampa a Palermo con Pietro Bartolo, ex eurodeputato che ha lasciato il Pd e aderito a Casa riformista. “Abbiamo avviato un dialogo con altre forze politiche – ha spiegato Faraone – Stanno aderendo anche tanti amministratori locali, con l’obiettivo di avere la nostra lista in molti comuni dove si andrà a votare già in primavera. Naturalmente lo scopo è presentare questa lista alle elezioni regionali. La presenza di Pietro per noi è importante perché la Sicilia continua a essere una terra di sbarchi, nonostante la Meloni abbia cancellato il tema dell’immigrazione dall’agenda politica – ha concluso il vicepresidente di Iv – e nei giorni dell’uragano sono morte centinaia di persone, circa 380, che non risulteranno, come sbarcati, nelle statistiche del ministero degli Interni. Il tema quindi continua a essere centrale”.

Si parla di: ·

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI