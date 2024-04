"Ma ora basta con le polemiche"

PALERMO – “Se ho deciso di prendere la tessera del partito, è stato per le parole di Elly Schlein sul memorandum con la Libia e sull’invito al partito di riconoscere lo sbaglio commesso in passato”. Lo dice Pietro Bartolo, candidato alle elezioni europee dell’8 e 9 giugno.

Bartolo, nuova stoccata al Pd regionale

Cinque anni fa il medico che ha lavorato a Lampedusa era candidato da indipendente. “La linea della segretaria del partito sulla gestione della migrazione è chiara”, aggiunge. Poi una nuova stoccata al leader regionale Anthony Barbagallo: “Dalla segreteria regionale non ho visto e non vedo la stessa considerazione. La mia candidatura e, spero, la mia rielezione, nasce da un’adesione totale alle politiche che il Pd e la delegazione italiana di S&D hanno espresso in questi anni. È tempo di lavorare per l’affermazione del Pse”.

Bartolo: “Corro col Pd”

Bartolo, che in precedenza aveva manifestato dei dubbi sulla sua presenza in lista coi dem, ora conferma che sarà della partita. “Sì, ho scelto di accettare la candidatura alle prossime elezioni europee nel collegio Isole – dice -. Le parole della segretaria Elly Schlein sono state molto importanti per me, perché ha riaffermato il senso e l’importanza di questa campagna elettorale”.

“Come ha detto la segretaria, il passaggio di testimone che c’è stato tra la segretaria e me al Parlamento europeo sul tema della migrazione, è stato un progetto politico di cambiamento che, contrariamente a quanto qualcuno crede, continua ad essere forte per tante donne e uomini dentro e fuori dal Pd, perché segna la distanza dalle destre e dal loro modo di intendere la politica – continua il medico siciliano -. Sulla scelta è stato decisivo il sostegno che ho ricevuto da centinaia di persone, l’incoraggiamento ad andare avanti, a non farmi schiacciare dalle beghe interne, e quindi ad esserci”.