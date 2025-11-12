 Basket, Trapani Shark qualificata in Champions League
Basket, vittoria e qualificazione per Trapani Shark in Champions League

Granata al secondo turno dopo il successo contro il Bnei Herzliya
La Trapani Shark ottiene la prima vittoria interna in Basketball Champions League della sua storia. Il risultato finale recita 101-88 contro gli israeliani del Bnei Herzliya. La squadra ospite parte fortissimo sorprendendo i granata che invece sono molto contratti.

Dopo la pausa lunga, però, Trapani ritrova la sua consueta scioltezza in attacco, stringe le maglie in difesa e porta dalla sua parte l’inerzia del match. In un finale punto a punto, la freddezza di Allen mette in ghiaccio l’incontro.

Coach Repesa: “Sono veramente soddisfatto”

“Sono veramente soddisfatto”. Inizia così il commento post partita di coach Repesa, allenatore dei siciliani, che dice la sua sulla vittoria dei suoi contro il club israeliano in conferenza stampa. “Andare due partite in anticipo, in un gruppo veramente forte e loro sono una buona squadra, al secondo turno è un grande successo”.

“Ma sono veramente molto contento perché alla prima partita in una competizione internazionale il Palazzetto era pieno come in campionato – ha aggiunto -. Sono pochi i campi in Italia dove l’atmosfera è uguale tra campionato e partite internazionali. La partita è stata bruttina, ma l’abbiamo vinta. Era importante vincere e andare al secondo turno, ora tutto dipende da noi”.

