Basket, Bologna fa il blitz a Ragusa: si decide tutto in gara 3

Al Palaminardi passa la squadra di coach Vincent

RAGUSA – Servirà gara 3 per decretare quale tra Ragusa e Bologna sarà la squadra che accederà alle semifinali scudetto di Serie A1 femminile di basket. Dopo l’1-0 in terra emiliana, la Passalacqua ha ceduto in casa la possibilità del match point casalingo e il fattore campo adesso si sposta nuovamente in favore della formazione di coach Vincent. La partita decisiva è in programma mercoledì uno maggio.

Priva ancora di capitan Spreafico, è un vero e proprio inizio shock per Ragusa che in un amen si ritrova sul 2-16, prima che due triple di Jakubcova riaccorcino le distanze a 3’ dal termine del primo quarto, riscaldando il buon pubblico accorso al Palaminardi. Con lo score di 8-21 si va al termine dei primi 10 minuti.

Nel secondo quarto Bologna dilaga e va sul massimo vantaggio di 18 lunghezze, poi il parziale diventa 24-32. Nel terzo quarto gli ospiti iniziano benissimo, la Passalacqua resiste ma non riesce ad accorciare a meno di 15 punti: alla penultima sirena il punteggio è 41-59. Senza storia l’ultima frazione. La Virtus Segafredo vince con il risultato finale 59-81.

“Giocando in un tempo così ravvicinato non possiamo pensare di competere a livello di gestione delle forze contro una squadra come Bologna – dice coach Lino Lardo a fine gara –. Non solo per l’assenza di Spreafico, ma in generale. Anche oggi, con tutta la buona volontà di pareggiare la loro fisicità, ci sono mancate le forze, al di là del valore delle nostre avversarie. Abbiamo fatto fatica a fare tutto e dunque non c’è tanto da analizzare. Nonostante questo è chiaro che si va a Bologna con lo spirito di vincere: lo abbiamo fatto due volte e cercheremo di metterle in difficoltà ancora una volta”.