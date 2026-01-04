Basket, il tifo organizzato trapanese contro la società

La nota dei 'Trapanesi Granata'

TRAPANI – “I gruppi del tifo organizzato della pallacanestro trapanese intendono con il presente comunicato, prendere pubblicamente e ufficialmente le distanze da tutte le azioni, i comportamenti e le scelte societarie che riteniamo gravi, inaccettabili e dannose”. Lo si legge in una nota del tifo organizzato trapanese in merito alle ultime vicende della Trapani Shark.

La presa di distanza dal club

“Ribadiamo con forza che la tifoseria non si riconosce in alcun modo in queste condotte, che nulla hanno a che vedere con il rispetto delle istituzioni sportive, con la lealtà competitiva e con l’immagine che Trapani e la sua gente hanno sempre cercato di rappresentare nel panorama cestistico nazionale – si legge -. Condanniamo ogni forma di atteggiamento arrogante, provocatorio che getta discredito sulla squadra, sulla città e su un movimento che dovrebbe invece fondarsi su correttezza, trasparenza e rispetto reciproco”.

Le critiche alla politica

E ancora: “Condanniamo altresì tutta la realtà politica che non ha vigilato o posto un freno a determinati atti, compresa l’amministrazione comunale complice in passato e oggi tristemente silente. La passione dei tifosi trapanesi non può e non deve essere strumentalizzata né confusa con scelte societarie che riteniamo vigliacche e lontane dai valori dello sport”.

E infine: “Trapani non finisce qui, ritorneremo più appassionati di prima. Trapani merita rispetto.

La pallacanestro merita rispetto. I tifosi meritano rispetto”.

