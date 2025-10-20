Trapani Shark espugna il Pala Desio: Cantù battuta 63-81

Dopo la pausa lunga i granata prendono in mano le redini del match

Vittoria netta e meritata in trasferta per la Trapani Shark che espugna il Pala Desio 63-81 nella terza giornata del campionato di Serie A1 di basket. Parte forte Cantù, con Trapani che non riesce a trovare confidenza col canestro avversario.

I granata comunque non si scompongono e già sul finire della prima frazione passano in vantaggio. Il secondo periodo rimane molto equilibrato ma, dopo la pausa lunga, trainata da Eboua e Ford, Trapani prende in mano saldamente le redini del match e respinge ogni velleitario tentativo di rimonta dei padroni di casa.

Coach Repesa commenta così la gara nel post partita: “Un campo molto impegnativo e difficile dove giocare. Il nostro pubblico come al solito è stato meraviglioso, li ringrazio. Noi un po’ su e giù, ma con merito abbiamo vinto, controllando a rimbalzo difensivo, e non permettendogli di rientrare con facili tiri come i due di Basile a inizio secondo quarto. Per fortuna non siamo più ultimi, guardiamo al futuro in modo positivo. Proviamo a salire il più possibile in classifica”.