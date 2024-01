Basket, Trapani Shark vince di misura contro Torino: 15 successi di fila

Coach Parente: "Riceviamo una lezione gratis"

Trapani Shark gioca l’anticipo della ventesima giornata del campionato maschile di basket di Serie A2 e porta a casa il quindicesimo successo di fila nel big match esterno contro Torino.

Il primo quarto termina in parità e i granata guidati da coach Parente accelerano nella parte centrale della partita guadagnando alcuni punti di vantaggio. Nell’ultimo tempo di gara Torino accorcia le distanze e in un finale al cardiopalma la compagine siciliana riesce a stare sopra in maniera decisiva. Il match al Pala “Gianni Asti” termina 92-93 per Trapani, che festeggia così l’ennesima vittoria davanti a tantissimi tifosi trapanesi (circa 300) giunti in Piemonte.

Queste le parole del coach di Trapani Shark Daniele Parente a fine partita: “Siamo contenti per la vittoria, il focus sarà riuscire a rimanere concentrati per 40 minuti. Questo è il livello a cui ci dobbiamo abituare in ottica playoff. Negli ultimi 3 minuti abbiamo smesso di giocare. Oggi riceviamo una lezione gratis, è la prima volta che ci capita di non essere riusciti a gestire il vantaggio ma sarà un motivo in per lavorare e crescere”.