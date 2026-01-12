Basket: Trapani Shark esclusa dal campionato di Serie A

ROMA – Il Giudice Sportivo Nazionale della Federazione Italiana Pallacanestro ha disposto “l’esclusione della Trapani Shark dalla partecipazione al Campionato di serie A per la presente stagione sportiva 2025-2026”.
Basket: Trapani Shark esclusa
Il Giudice Sportivo Nazionale ha annullato tutte le partite sin qui disputate in campionato dalla Trapani Shark, applicando inoltre alla società la sanzione dell’ammenda di 600.000 euro, pari a dodici volte quella prevista per la prima rinuncia.
Per il presidente Valerio Antonini arriva un’ulteriore inibizione per tre mesi. È inoltre disposta la trasmissione degli atti all’Ufficio Tesseramento per lo svincolo degli atleti Senior e al Comitato Nazionale Allenatori per l’annullamento dei tesseramenti CNA, oltre alla trasmissione degli atti alla Procura Federale per gli eventuali accertamenti di competenza.
La decisione arriva dopo l’ultima partita di campionato, disputata da Trapani con solo sette giocatori a referto e conclusasi a 5’49” del primo quarto, essendo rimasto in campo un solo giocatore della squadra granata.
Secondo il giudice, si è configurata “una palese alterazione della uguaglianza competitiva delle squadre in campo, che deriva dallo schieramento da parte della Trapani Shark di una formazione evidentemente non in grado di competere con l’avversaria, al fine di disputare formalmente la gara in questione e non incorrere in una seconda rinuncia che comporterebbe il ritiro definitivo dal presente Campionato”.
Si è “ritenuto pertanto corretto ed equo per il caso in questione – prosegue il comunicato – assimilare la disputa della gara con una formazione evidentemente non in grado di competere con l’avversaria ad una vera e propria rinuncia alla stessa”.