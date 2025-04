Super Notae e Trapani Shark batte anche Venezia, agganciata Bologna

Granata primi in coabitazione (foto Lba)

TRAPANI – Serata magica al PalaShark di Trapani, dove i granata superano Venezia dopo un tempo supplementare, vendicano la sconfitta della gara d’andata e riescono a portare a loro favore anche la differenza canestri negli scontri diretti. In laguna, infatti, Horton e compagni erano stati sconfitti con uno scarto di nove punti: 91-82. La squadra del patron Antonini risponde così alla vittoria della Virtus Bologna sul parquet di Pistoia. Le ‘V’ nere e i granata viaggiano nuovamente appaiati in classifica.

Inizio in salita per Trapani Shark

Primo quarto in salita per i padroni di casa, che dopo dieci minuti di gioco sono sotto di 12 punti (12-24). Nella seconda frazione le cose vanno meglio: Alibegovic e Notae iniziano a ingranare e si va al riposo lungo con il punteggio di 48-50.

Una tripla gela il PalaShark ma l’overtime è granata

Nel terzo quarto Trapani mette la freccia e va avanti: 71-64. Notae e Robinson sul velluto ma non bastano i 40 minuti regolamentari perché Venezia regge e gli uomini di Spahija impattano sul 91-91 grazie a una tripla da metà campo di Wiltjer. L’overtime, però, si colora di granata ed esplode la gioia del PalaShark che porta in trionfo Notae, autore di 27 punti.

Spahija: “Trapani, che pubblico”

A fine match Neven Spahija ha parole d’elogio per Trapani e il pubblico del PaalShark: “Grande squadra e grande atmosfera di basket qui. Hanno sempre tifato per i loro beniamini e mai contro di noi, una bella accoglienza. Grande classe del pubblico trapanese“. Annotazione particolare per Notae: “Uno dei migliori giocatori in Italia”.

Repeša: “Venezia costruita per vincere”

Coach Repeša: “Andiamo avanti con una grande vittoria contro una grande squadra costruita per vincere. Una partita che per tensione agonistica e livello di gioco potrebbe essere paragonata a una gara di play-off, siamo stati bravi. Notae? Si trova in un momento di grande forma, si allena bene e i suoi punti sono molto importanti. Quando migliorerà anche negli assist sarà un giocatore completo”.

