Basket, vittoria storica per Trapani sull’Olimpia Milano

Tutti in piedi per esultare al PalaShark

TRAPANI – Finisce tutti in piedi al PalaShark per cantare una vittoria storica di Trapani contro la storia del basket italiano: l’Olimpia Milano. I granata superano la corazzata di Ettore Messina per 89-81 e rispondono al successo esterno della Virtus Bologna sul parquet di Scafati.

Domenica sarà finale per il primo posto a Bologna, poi saranno play off. Trapani, intanto, si gode una vittoria storica contro l’Olimpia nel segno di Gladstone Galloway (20 punti per lui).

L’ultima volta che l’Olimpia scese a Trapani era la stagione 1991-1992 e l’allora Philips Milano guidata da Mike D’Antoni ebbe la meglio sui ragazzi di Giancarlo Sacco. A distanza di oltre trent’anni arriva la rivincita e con Trapani che non ha più quel ruolo di cenerentola che ebbe quel tempo.