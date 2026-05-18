Beer Catania 2026, quattro giorni tra birra artigianale e degustazioni

Dal 21 al 24 maggio

CATANIA – Torna a Villa Pacini Beer Catania, la manifestazione dedicata alla birra artigianale e alla cultura della convivialità. L’edizione 2026 prenderà il via giovedì 21 maggio e proseguirà fino al 24 maggio con quattro giornate di degustazioni, musica, incontri e food experience nel cuore del centro storico cittadino.

L’evento, organizzato a pochi passi dal Duomo e dal porto, proporrà oltre 100 spine e una selezione di birrifici indipendenti provenienti da tutta Italia, con l’obiettivo di raccontare l’evoluzione della scena craft tra sperimentazione e identità territoriali.

Tra i birrifici presenti figurano Rock Brewery, Birrificio dell’Etna, Brewfist, Bruno Ribadi, Tsunami, WAR, Antikorpo Brewing e Kashmir Brewery.

Accanto agli stand dedicati alle birre artigianali e al food, il programma prevede esperienze guidate di degustazione e pairing. Giovedì 21 maggio spazio all’incontro tra birre e formaggi, venerdì 22 maggio a un percorso “Beer & Food”, mentre sabato 23 maggio si parlerà di mixology contemporanea e birra artigianale con “Gin to Beer Experience” e del fenomeno delle craft beer in lattina.

Domenica 24 maggio chiusura con l’appuntamento “Birre & Sigaro”, dedicato agli abbinamenti tra birra artigianale e sigaro.

“Beer Catania oggi rappresenta molto più di un festival dedicato alla birra – spiega Gaetano Fatuzzo, tra gli organizzatori –. È un evento culturale capace di valorizzare il territorio e raccontare una nuova idea di aggregazione urbana”.

L’iniziativa punta anche a consolidare il ruolo di Catania come sede di eventi culturali e turistici legati al mondo brassicolo e alle produzioni indipendenti.