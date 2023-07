Belpasso, Andrea Magrì eletto presidente dell’assise

La vice presidenza è, invece, toccata ad Antonio Santanocito.

BELPASSO – Prima seduta consiliare per i sedici eletti nella tornata degli scorsi 28 e 29 maggio. Un battesimo che, come da prassi celebra l’elezione del Presidente del consiglio con il suo vice. La convocazione di ieri sera ha decretato un voto quasi unanime (15 voti su 16) allo scranno più alto per Andrea Magrì della lista civica “Insieme per Belpasso” che era a sostegno del primo cittadino Carlo Caputo.

Vice è stato, invece, eletto Antonio Santanocito che era candidato con la lista “Prospettiva Comune” della coalizione in appoggio al candidato sindaco Giuseppe Lucio Piana.

La parte conclusiva della seduta ha visto successivamente, così come stabilisce la normativa, il giuramento del sindaco.