Belpasso, incidente fra due auto sulla SP 14: c’è un ferito

Uno dei due mezzi si è ribaltato

BELPASSO (CATANIA) – Violento incidente stradale, questa mattina, lungo la Strada Provinciale 14. Arteria che collega Belpasso con Piano Tavola. Coinvolte due auto. Un’Alfa Giulietta, con all’interno due giovani di San Giovanni La Punta e Trecastagni, rimasti illesi, e una Opel Mokka, guidata da un 51enne di Belpasso.

Quest’ultimo mezzo, a seguito dell’impatto, si è ribaltato. Con il conducente rimasto ferito e trasportato poi da un’ambulanza del 118 in ospedale per le cure del caso. Non avrebbe riportato ferite gravi. Ad arrivare sul posto per i rilievi, gli agenti della Polizia Locale di Belpasso.

Da una primissima ricostruzione della dinamica dell’incidente sembrerebbe che i due mezzi stessero viaggiando sulla stessa corsia di marcia ed entrati poi in contatto fra loro la Mokka si è ribaltata su di un fianco. Un palo della segnaletica stradale è andato distrutto dall’impatto con una delle due auto. Ad intervenire anche una ditta specializzata per ripulire l’asfalto da oli e detriti.