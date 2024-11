Belpasso, incidente tra due auto sulla sp 56: ferita una donna

Sono dovuti intervenire i pompieri per liberarla dall'abitacolo

BELPASSO (CATANIA) – Violento scontro fra due veicoli, questa mattina, sulla Strada Provinciale 56/II, l’arteria che collega Paternò con Belpasso, nell’area ovest della provincia di Catania.

Un furgone, dopo essere entrato in contatto con un’altra auto, si è scontrato con una Lancia, guidata da una donna che proseguiva nella opposta direzione. La conducente della Lancia è rimasta ferita.

Sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò per poterla liberare dall’abitacolo e consegnarla agli operatori sanitari del 118 intervenuti con un’ambulanza.

La donna è stata trasportata in ospedale per le cure e gli accertamenti del caso. Ad intervenire sul posto dell’incidente per effettuare i rilievi, gli agenti della Polizia Locale di Belpasso.