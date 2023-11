Belpasso, novità e tradizione nei festeggiamenti per Santa Lucia

Annunciato il programma

CATANIA – Belpasso entra nel cuore dei festeggiamenti di Santa Lucia: è stato presentato nei giorni scorsi nella Chiesa Madre Collegiata Maria SS. Immacolata, il vasto programma che vedrà delle novità rispetto agli anni precedenti.

“Ritornano i giorni tanto cari ai belpassesi in cui ci riuniamo insieme per celebrare la solennità dell’Immacolata Concezione e della nostra Santa Patrona. Spiega Padre Nunzio Mauro Chirieleison. Ancora vivo il ricordo della bella festa vissuta lo scorso anno che ha riportato alla normalità le celebrazioni dopo gli anni di fermo forzato dovuti alla pandemia. Un programma molto ricco che presenta alcune novità che mirano a valorizzare le tradizioni tramandate dai nostri padri che hanno necessità di essere contestualizzati nella società di oggi”.

La festa di quest’anno verrà arricchita dalla presenza delle Reliquie dei Beati martiri Rosario Livatino e don Pino Puglisi le quali verranno accolte venerdì 15 dicembre fino alla Santa Messa serale di domenica 17 dicembre, «che ci aiuteranno a prendere coscienza su come i martiri non sono solamente storia d’un tempo passato».

“Un grazie particolare – conclude il parroco – al Comitato Cittadino per l’organizzazione attenta dei festeggiamenti, al Circolo Cittadino ed alla Fondazione Carri per l’apporto culturale e il mantenimento vivo delle nostre tradizioni”.

Tra le novità della festa, l’omaggio ai caduti che verrà anticipato al 10 dicembre, inoltre, per valorizzare la tradizionale Messa del 13 dicembre alla Chiesa dell’Ex Convento, che negli ultimi anni veniva celebrata dopo la mezzanotte, in accordo con il sindaco Carlo Caputo e la comunità di Cristo Re, la processione del 13 dicembre, dopo l’arrivo in Piazza Dante e l’accoglienza della Comunità parrocchiale di Cristo Re, rientrerà in Chiesa Madre percorrendo la via 19ª traversa e via Roma.

Il 14 dicembre, dopo l’uscita delle 18:30, la processione raggiungerà subito il Giardino Martoglio per il passaggio dinanzi il Palazzo Municipale e l’omaggio dell’amministrazione comunale e l’ingresso alla Chiesa dell’ex Convento per la Celebrazione della Santa Messa. A conclusione, la professione proseguirà per Viale dei Pini, via 2ª retta levante, 13ª traversa, 6ª retta levante, 11ª traversa, 4ª retta levante, 1ª traversa, Roma.

Dal 30 novembre inizierà la “tredicina”, il tradizionale appuntamento che vede la comunità riunirsi in chiesa Madre alle 5:00, e ancora un momento emozionante con la benedizione delle Lucie previsto per il 10 dicembre, l’11 e il 12 dicembre l’imperdibile appuntamento che vede protagonisti i Carri di Santa Lucia, ovvero le spettacolari macchine sceniche barocche a cura dei quartieri: S. Antonio Abate, Matrice, Borrello, Purgatorio e S. Rocco. I cinque quartieri storici della città sono già in piena fase di allestimento stimolati da un grande impeto di creatività e devozione.

Il Comitato, il Circolo e la Fondazione, con il prezioso supporto dell’amministrazione comunale, anche quest’anno si uniscono per organizzare una festa che rappresenta l’identità di un Paese che ama le sue radici pur rinnovandosi.