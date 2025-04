Belpasso, rapina e sequestro di persona: quattro misure cautelari

Le indagini dei Carabinieri

CATANIA – La Procura di Catania, a seguito di un’indagine condotta dai Carabinieri della Stazione di Belpasso, ha ottenuto dal Gip del Tribunale etneo l’emissione di quattro misure cautelari nei confronti di altrettante persone ritenute responsabili, in concorso, dei reati di rapina, sequestro di persona e lesioni.

I destinatari dei provvedimenti sono Alessio Stimoli, 25 anni; Giuseppe Musumeci, 54 anni; Santo Pulvirenti, 25 anni; e Gabriele Salvatore Stimoli, 27 anni.

Vittima rapinata e sequestrata nel gennaio 2025

Le indagini, ancora in fase preliminare e in attesa del contraddittorio tra le parti, avrebbero permesso di attribuire ai quattro indagati la commissione di un episodio criminoso avvenuto a Belpasso nel gennaio 2025. La vittima, un quarantenne, sarebbe stata rapinata di diverse centinaia di euro con violenza e costretta a salire su un furgone, per poi essere condotta in una zona di campagna.

Le investigazioni dei Carabinieri di Belpasso, coordinate dalla Procura, si sono avvalse inizialmente delle dichiarazioni della vittima. Successivamente, l’attività si è sviluppata attraverso l’analisi di immagini di videosorveglianza e l’ascolto di testimoni presenti ai fatti, portando all’identificazione dei presunti autori del reato.

Misure cautelari

Sulla base degli elementi indiziari raccolti dai Carabinieri, l’Autorità Giudiziaria ha ritenuto opportuno richiedere misure cautelari per i quattro indagati. Il Gip ha quindi disposto la custodia cautelare in carcere per Alessio Stimoli, Giuseppe Musumeci e Santo Pulvirenti, mentre per Gabriele Salvatore Stimoli sono stati disposti gli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico.