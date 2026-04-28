 Dl Lavoro, Meloni "Un mld di incentivi, ma solo a chi applica 'salario giusto'"
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Dl Lavoro, Meloni “Un mld di incentivi, ma solo a chi applica ‘salario giusto'”

1 min di lettura

Dl Lavoro, Meloni “Un mld di incentivi, ma solo a chi applica ‘salario giusto'”

CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI