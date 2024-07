Belpasso, ritorna il Mechané Festival: palcoscenico di bellezza e cultura 

Il programma

BELPASSO (CATANIA) – Ritorna a Belpasso un appuntamento imperdibile: il Mechané Festival, giunto alla sua terza edizione.

In corso dal 27 luglio, si concluderà il 6 agosto, con un programma ricco di appuntamenti che trasformerà Belpasso in un palcoscenico di eventi imperdibili.

Sarà un’esperienza coinvolgente ed emozionante in cui i partecipanti potranno immergersi in eventi culturali e non solo perché a caratterizzare il Mechané Festival saranno anche le spaccate dei Carri di quattro dei quartieri belpassesi.

Le incantevoli macchine sceniche barocche, infatti, ben rappresentano, contraddistinguono ed esaltano l’identità culturale e creativa di Belpasso.

“Un evento che negli anni si è arricchito di appuntamenti collaterali, creando intorno a esso un festival dall’identità culturale e artistico davvero unico: il Mechanè Festival – spiega Carlo Caputo, sindaco di Belpasso – . Ho da sempre creduto nel valore artistico dei carri, sin dalla mia prima sindacatura, lavorando affinché si realizzassero i tre capannoni di Santa Lucia”.

“Oggi credo – continua il primo cittadino – altrettanto fortemente nel valore di questo festival che ospiterà una serie di eventi imperdibili tra musica, arte e cultura e che darà la possibilità di mostrare, soprattutto ai numerosi turisti che durante i mesi estivi arrivano a Belpasso, la bellezza del lavoro delle maestranze e dei devoti, e non solo”.

Il Mechané Festival è un evento straordinario che celebra l’arte in tutte le sue forme: musica, teatro, scrittura e scenotecnica.

L’1 agosto prima del Carro del quartiere Purgatorio, in piazza Duomo ci sarà il tributo a un artista locale che sta lasciando una testimonianza tangibile della sua infaticabile attività: Tano Corallo. Il 2 agosto al Russo Giusti uno spettacolo teatrale molto atteso che emozionerà i presenti, la versione estesa di “Dialoghi d’Autore nell’Era dell’Intelligenza Artificiale”, di Katya Maugeri e Nino Girgenti, realizzata con i ragazzi del Liceo F. Redi di Belpasso presentato in forma breve ad aprile scorso durante il Festival Letterario “Parola per Parola”.

Lo spettacolo è un’anteprima della rassegna teatrale che il comune ha programmato per settembre. Dopo lo spettacolo si ballerà con una band emergente, i Caronda.

“Anche quest’anno sarà un’occasione per scoprire e conoscere una Belpasso autentica, spiega il presidente della Proloco Tony Carciotto, momenti di svago e approfondimento culturale tra storia, musica, arte e tradizioni legati da oltre 380 anni al culto di S. Lucia sempre nel vivo ricordo di Malpasso e Fenicia Moncada”.

Sabato 3 agosto lo scrittore genovese, Manuel Bova presenterà il suo ultimo libro “Un millimetro di meraviglia”, poi il tanto atteso Premio Mechanè alla Cultura e a seguire il Carro del quartiere Matrice.

Il 4 agosto, per la festa del Patrocinio si concluderà la serata con il Carro del quartiere S. Rocco.

Lunedì 5 agosto al Cortile Russo Giusti, ancora musica con l’omaggio a Rosa Balistreri. L’ultima serata si svolgerà il giorno seguente in piazza S. Antonio dove i carristi del quartiere riproporranno il proprio Carro di S. Lucia con un finale pirotecnico.

“l Mechané Festival è un appuntamento che in tantissimi aspettano e il nostro obiettivo è sempre lo stesso: raffigurare l’arte in tutte le sue forme e generare un sano intrattenimento in queste magnifiche serate estive”. Dichiara Antonino Girgenti, presidente della Fondazione Carri di Santa Lucia.

“Il programma, seppur rinnovato, è orientato – spiega – alla proposizione di contenuti dinamici per incuriosire e affascinare anche le nuove generazioni. Anche quest’anno verranno assegnati il Premio Mechanè alla Cultura e il riconoscimento ai quartieri per gli allestimenti scenici dei Carri di S. Lucia presentati nel dicembre scorso”.

“Il 2024 per Belpasso è un anno molto particolare, vivremo la festa del Patrocinio con il pensiero rivolto agli ultimi giorni di dicembre quando accoglieremo le sacre spoglie di Santa Lucia, un evento memorabile per la nostra città”.

Saranno dieci giorni straordinari, dove la cultura, l’arte e la musica si fondono per creare un’esperienza unica e indimenticabile. Il Mechané Festival è pronto a sorprendere con emozioni, spettacoli e incontri che rimarranno nel cuore di tutti i partecipanti.