Belpasso, scontro fra due mezzi 4 feriti (e un denunciato)

I rilievi e la dinamica

BELPASSO (CATANIA) – Incidente stradale sulla Strada Provinciale 15 in territorio di Belpasso. A scontrarsi due mezzi: un’auto ed un furgone. Il conducente di quest’ultimo mezzo in un primo momento si era allontanato subito dopo l’incidente. Salvo poi ritornare nel momento in cui i carabinieri della Stazione di Biancavilla stavano effettuando i rilievi.

L’uomo è stato denunciato per omissione di soccorso visto che si era allontanato senza prestare soccorso ai quattro giovani che viaggiavano nella macchina, di età compresa fra i 19 e i 24 anni, rimasti feriti. Due hanno riportato una prognosi di 10 giorni e gli altri due di 5 giorni.