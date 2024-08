Belpasso, tutto pronto per il Simposio di scultura su pietra lavica

"L'obiettivo è creare turismo", spiega il sindaco Caputo

BELPASSO – (CATANIA) – “Il mondo ci invidia l’Etna, il mondo rimane affascinato dalla pietra lavica. Abbiamo perciò creato questa meravigliosa combinazione per creare uno spettacolo suggestivo, in un palcoscenico davvero esclusivo, che è il IX Simposio Internazionale di scultura della pietra lavica – Oro Nero dell’Etna – che è incastonato nel progetto di Belpasso Città delle 100 sculture”. Lo dichiara il Sindaco di Belpasso, Carlo Caputo.

Il simposio

Prenderà il via domenica 1 settembre 2024, alle ore 10.30 presso Piano Bottara – Etna, la IX edizione del Simposio Internazionale di Scultura “Oro Nero dell’Etna”, nell’ambito del progetto Belpasso, Città delle 100 Sculture, che quest’anno vedrà protagonisti quattro artisti di fama internazionale: Renate Verbrugge (Belgio), Hiroyuki Asano (Giappone), Alex Labejof (Francia) e Francesco Mazzotta (Italia).

La direzione artistica è stata affidata, grazie a un protocollo d’intesa, all’Accademia delle Belle Arti di Catania, nello specifico al prof. Pierluigi Portale.

In qualità di assistenti agli artisti selezionati, parteciperanno due allievi del corso di Scultura dell’Accademia di Belle Arti di Catania. L’evento vedrà, inoltre, la collaborazione dei corsi di Fotografia e Graphic Design. La manifestazione sarà presentata dal critico d’Arte Ornella Fazzina.

I laboratori artistici dureranno fino al 15 settembre 2024 e saranno aperti al pubblico dalle 8.30 alle 18.30. La consegna delle opere finite avverrà domenica 15 settembre alle ore 18.

“Creare turismo”

“Ringrazio l’Accademia delle Belle Arti di Catania, con in testa il Direttore prof. Gianni Latino, e il prof. Pierluigi Portale per il supporto fondamentale che hanno dato per la creazione di un evento che valica i confini regionali e che ha – senza alcun dubbio – un respiro assolutamente internazionale, come dimostra la presenza di scultori provenienti da tutto il mondo.

I Simposi che abbiamo organizzato in questi anni, con la costante presenza dell’assessore Tony Di Mauro, sono cresciuti e hanno rappresentato, e rappresentano, un motivo di orgoglio e di visibilità per la nostra Belpasso.

Il nostro obiettivo, come amministrazione, è quello di creare turismo, valorizzare la fortuna di essere ai piedi dell’Etna e centrare l’obiettivo importante di diventare la Città delle 100 sculture, un museo a cielo aperto, diffuso, libero e fruibile per tutti”, conclude il sindaco Caputo.