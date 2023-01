Vaticano, scatta da mezzanotte la zona rossa per i funerali di Benedetto XVI

Svelati anche i dettagli sulla sepoltura, oggi il ricordo di Papa Francesco

Dalla mezzanotte di oggi e fino alle 14 di domani l’area attorno San Pietro sarà zona rossa, come disposto dall’ordinanza del prefetto di Roma. L’accesso all’area sarà consentito solo attraverso i varchi presidiati dalle forze dell’ordine.

Nell’area, sarà vietata la vendita e il trasporto di bevande in bottiglia o in contenitori in vetro.

Alle esequie del Papa Emerito Benedetto XVI in Vaticano domani, sarà presente anche una delegazione della comunità ebraica di Roma.

Come sarà seppellito Benedetto XVI

Come reso noto dal direttore della sala stampa vaticana, Matteo Bruni, il papa emerito Benedetto XVI sarà sepolto subito dopo la cerimonia funebre e all’interno della bara avrà le monete e le medaglie coniate durante il suo Pontificato e i pallii, ovvero i paramenti liturgici avuti durante la sua carriera ecclesiastica. “Inoltre – ha aggiunto Bruni – nella bara sarà inserito anche il rogito, un testo scritto che descrive il Pontificato che viene messo in un cilindro di metallo” all’interno del feretro. La bara che ospiterà le spoglie del papa Emerito sarà triplice, con un primo rivestimento in cipresso, uno in zinco e l’ultimo in legno, probabilmente rovere.

Il ricordo di Papa Francesco

Intanto oggi Papa Francesco, durante l’udienza generale del mercoledì ha ricordato il papa emerito. “Prima di iniziare questa catechesi – ha detto il pontefice – vorrei che ci unissimo a quanti, qui accanto, stanno rendendo omaggio a Benedetto XVI e rivolgere il mio pensiero a lui, che è stato un grande maestro di catechesi. Il suo pensiero acuto e garbato non è stato autoreferenziale, ma ecclesiale, perché sempre ha voluto accompagnarci all’incontro con Gesù. Gesù, il Crocifisso risorto, il Vivente e il Signore, è stata la meta a cui Papa Benedetto ci ha condotto, prendendoci per mano. Ci aiuti – ha concluso – a riscoprire in Cristo la gioia di credere e la speranza di vivere”.