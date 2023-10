Paceco, apre un laboratorio d’analisi in un bene confiscato alla mafia

La struttura si occuperà di prodotti ittici

PACECO (TRAPANI) – Un laboratorio d’analisi in un bene confiscato alla mafia: verrà inaugurato domani alle 17.30, a Paceco, negli spazi della cantina sociale “Terre di Giafar,” il Laboratorio per l’analisi sensoriale dei prodotti della filiera ittica siciliana. La cantina è un bene confiscato alla mafia.

Il progetto denominato “Innovittica” è stato avviato, si apprende da fonti di agenzia, dal Dipartimento della pesca mediterranea con la collaborazione tra il Consorzio universitario della provincia di Trapani (capofila) e l’Università di Messina – Dipartimento di scienze veterinarie, il Cosvap., il Centro di competenza distrettuale e Medicair Industries.

Il progetto

L’obiettivo è di stimolare lo sviluppo della pesca attraverso l’innovazione e la promozione della qualità dei prodotti ittici. Uno dei punti di forza è la costituzione di un “living lab” per l’innovazione e la sostenibilità ambientale, con la creazione una struttura diffusa sul territorio regionale, con nodi localizzati all’interno di aziende siciliane del settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca, che si avvarranno del supporto tecnico scientifico dell’Istituto di Biologia marina del Consorzio universitario di Trapani. Il progetto è stato finanziato dal Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca 2014-2020″.