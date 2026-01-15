L'avviso mira alla concessione di un immobile sottratto al crimine

CATANIA – L’amministrazione di Catania ha pubblicato un avviso per l’affidamento in concessione a titolo gratuito di un immobile confiscato alla criminalità organizzata. L’immobile si trova in contrada Vaccarizzo Villaggio Cielo Azzurro. E l’obiettivo è destinarlo a finalità sociali secondo quanto previsto dal Codice Antimafia.

Si tratta di un ulteriore passo concreto dell’amministrazione guidata dal sindaco Enrico Trantino nel percorso di restituzione alla collettività dei beni sottratti alle mafie. Un percorso che mira a trasformarli in luoghi di legalità, inclusione e opportunità per il territorio.

Le condizioni dell’immobile

L’immobile, con una superficie coperta di circa 176 metri quadrati, versava in condizioni di degrado e abbandono. Ed è stato oggetto di un importante intervento di riqualificazione. L’intervento è stato finanziato nell’ambito del PNRR Missione 5 Inclusione e Coesione, dedicata alla valorizzazione dei beni confiscati.

Il Comune di Catania ha destinato i 282.600 euro previsti dal progetto. Sarà recuperata la villa con piscina e uno spazio esterno di oltre 500 mq. L’obiettivo è realizzare un centro educativo di prossimità per minori e una colonia marina sociale, sfruttando la vicinanza con il litorale della Playa.

L’avviso: a chi è rivolto

Il progetto rientra in un più ampio programma che vede Catania protagonista con sei interventi finanziati dal PNRR per il riutilizzo sociale di beni confiscati. Per un valore complessivo di circa 2,1 milioni di euro. L’avviso è rivolto agli enti del Terzo settore. Dovranno presentare la propria proposta progettuale esclusivamente a mezzo Pec all’indirizzo politichecomunitarie.catania@pec.it entro le ore 12.00 del prossimo 13 Febbraio 2026.

Il percorso che ha portato alla pubblicazione del bando è il risultato di un lavoro interdirezionale comunale, in un’ottica integrata e coerente con le strategie di sviluppo sociale e territoriale dell’Ente.

L’assessora Lombardo: “Valorizziamo beni sottratti al crimine”

L’assessora ai Beni Confiscati alla Mafia Viviana Lombardo ha sottolineato come “la valorizzazione dei beni sottratti alla delinquenza organizzata rappresenti una delle sfide più significative per un’amministrazione che vuole affermare la cultura della legalità e della giustizia sociale”.

“Restituire questi spazi ai cittadini, in particolare ai più giovani, significa investire nel futuro della nostra città e rafforzare il senso di comunità – prosegue. Questo bando è il risultato di un lavoro di squadra che ha coinvolto gli uffici di più direzioni comunali che ringrazio per l’impegno e la competenza, insieme al consulente Michele Cristaldi per il supporto tecnico e professionale. Auspichiamo che numerose realtà associative partecipino a questo bando per giungere alla migliore soluzione gestionale nell’interesse dei minori”.

Chi gestirà la procedura

La procedura di affidamento in comodato gratuito del bene riqualificata, gestita dalla Direzione Politiche Comunitarie – Ufficio Beni confiscati, avverrà sulla base del nuovo Regolamento Comunale approvato dal Consiglio Comunale nel 2024.