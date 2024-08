Beni culturali, rientra lo sciopero dei lavoratori Asu in Sicilia

La revoca comunicata dai sindacati dopo un incontro con il governatore Schifani e l'assessore Messina

PALERMO – Rientra lo sciopero dei lavoratori Asu che lavorano nei siti culturali della Sicilia e che avrebbe procurato notevoli disservizi durante la settimana di ferragosto. Lo hanno comunicato le organizzazioni sindacali della funzione pubblica con una nota congiunta diramata dalle Segreterie regionali dopo l’incontro con il Presidente della Regione Renato Schifani e l’assessore della Funzione pubblica Andrea Messina.

In quella occasione il Governo regionale ha assunto l’impegno di trovare nel breve termine soluzioni definitive per la stabilizzazione di questa categoria di personale. “Il governo Schifani ha già individuato – dichiara Messina – due possibili opzioni già prospettate alle rappresentanze sindacali presenti all’incontro. Abbiamo assunto l’impegno formale di convocare un nuovo tavolo di lavoro nella seconda metà di settembre per trovare una soluzione in grado di condurre all’attesa stabilizzazione. Siamo consapevoli delle difficoltà di questi lavoratori e delle loro famiglie che si trovano, ormai da troppo tempo, in uno stato di precarietà che non garantisce stabilità e serenità lavorativa. Ringrazio le organizzazioni sindacali che, con buon senso e spirito di collaborazione, hanno compreso l’esigenza di scongiurare disservizi operando nell’interesse della Sicilia”.