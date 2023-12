Il co-fondatore del M5S è sottoposto ad accertamenti

Il garante e co-fondatore del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo è ricoverato in ospedale a Cecina, comune della Toscana.

Il ricovero è avvenuto domenica 10 dicembre. Grillo si è presentato in ospedale ed è stato trattenuto per accertamenti ma non dovrebbe essere nulla di grave.