“Berlusconi è un simbolo: ha rivoluzionato la politica italiana”

Fabio Rampelli, vice presidente della Camera, ha commentato da Catania le dimissioni opsedaliere dell'ex premier.

1' DI LETTURA

CATANIA. “Berlusconi è un simbolo. Le sue dimissioni dall’ospedale sono una bella notizia. Ha fatto cose molto importanti in Italia prendendosi dei rischi. Quando è sceso in campo ha di fatto rivoluzionato la politica italiana creando lui il bipolarismo e quindi la democrazia dell’alternanza, che peraltro è un modello tutto italiano che stiamo cercando di esportare con le future elezioni europee anche a Strasburgo e Bruxelles in modo tale che non ci siano pasticci come quello che sta avvenendo adesso in Europa con un governo promiscuo che vede socialisti e popolari insieme”. Così Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera, ai giornalisti a Catania a margine della presentazione di due volumi di Pino Volo.

Rampelli ha parlato anche della necessità che il Ponte sullo Stretto sia realizzato. ”Non siamo competitivi quindi è una necessità – ha detto – Poi certamente bisogna fare le cose a regola d’arte e speriamo di avere tutte le risorse e le professionalità giuste per fare un ponte anche ‘originale’ perché a noi piacerebbe che le caratteristiche tipiche di questa terra fossero rispettate anche da un punto di vista estetico perché in tal senso non si può giocare poiché qui siamo nel cuore della civiltà occidentale”.