Berlusconi, Prestigiacomo: “Il giorno più triste, è stato un onore…”

La commozione dell'ex ministra

PALERMO – “Oggi è il giorno più triste. La chiusura di un capitolo appassionante e intenso della vita italiana”. Il pensiero arriva da Stefania Prestigiacomo, volto di Forza Italia nel Siracusano e due volte ministra nei governi di Silvio Berlusconi, morto oggi. Prestigiacomo ricorda che il Cavaliere “ha cambiato” l’Italia “traghettandola” dal Novecento al nuovo millenio. Una delle sue intuizioni, a detta dell’esponente politica siracusana, fu quella di “intuire prima e meglio di altri” le trasformazioni profonde della società.

“Berlusconi e la giustizia: aveva le spalle larghe”

Per Prestigiacomo Berlusconi “ha dato voce e cittadinanza politica al popolo moderato e liberale”. nelle sue parole anche un cenno alle vicende giudiziarie di Berlusconi: “Le sue spalle larghe gli hanno consentito di sopportare l’ostilità e le persecuzioni giudiziarie”.

“Un onore lavorare accanto a Berlusconi”

Per Prestigiacomo “un momento di dolore personale” che “si sovrappone” al lutto politico. Poi il ricordo degli anni passati accanto al Cavaliere: “È stato un grande onore e mi sento una privilegiata per aver contribuito in Sicilia alla nascita di Foza Italia nel lontano ’93”. Per l’ex ministra Berlusconi “è stato, un faro” e “unico punto di riferimento”.

“Oggi è giorno più triste”

E infine: “Oggi è il giorno più triste. Il presidente se n’è andato quando ci sarebbe stato più bisogno di lui, della sua esperienza, della sua visione, della sua capacità di costruire il futuro dell’Italia. Un forte abbraccio ai suoi familiari tutti e alla nostra comunità politica che lo piange”.