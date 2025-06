Berlusconi, Schifani: “La sua visione e il suo esempio vivono in Forza Italia”

Il ricordo del governatore

PALERMO – “Il lascito di Silvio Berlusconi continua a guidare l’impegno di chi ha raccolto la sua eredità politica”. Lo dice il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, a due anni dalla scomparsa del fondatore di FI.

“Con lui un rapporto umano profondo”

“La sua visione e il suo esempio vivono nelle donne e negli uomini di Forza Italia, forza di governo moderata e concreta, capace di interpretare i bisogni reali dei cittadini – aggiunge -. Per me, il ricordo del leader si intreccia con quello dell’amico: un rapporto umano profondo, che resta intatto anche a due anni dalla sua scomparsa. In un contesto globale segnato da tensioni, la sua capacità di dialogo e di leadership sarebbe stata oggi più che mai preziosa”.