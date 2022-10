Beve acqua del mare durante la traversata: grave bimba di 2 anni

La piccola è in coma ed è stata intubata. Anche la madre si trova in ospedale

1' DI LETTURA

Per giorni, durante la traversata del Mediterraneo, hanno bevuto acqua di mare. Una bimba di 2 anni e la madre, arrivate a Lampedusa questa mattina insieme ad altri migranti, sono state trasportate in elisoccorso negli ospedali Di Cristina e al Civico di Palermo in gravi condizioni. La bimba è in coma ed è stata intubata. Ha un edema polmonare. Gravi anche le condizioni della madre. Sono stati i sanitari del 118, coordinati dalla sala operativa di Palermo, a portarle in ospedale.