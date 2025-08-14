Bianca Guaccero, vacanza d’amore a Palermo tra selfie e peccati di gola

La conduttrice è approdata in città insieme al fidanzato Giovanni Pernice

Bianca Guaccero a Palermo. La conduttrice e attrice è approdata nel capoluogo siciliano al seguito del fidanzato Giovanni Pernice. I due si sono conosciuti durante l’ultima edizione di “Ballando con le stelle” al termine della quale si sono aggiudicati la vittoria.

Dopo qualche giorno di vacanza in Puglia, terra d’origine di lei, la coppia è sbarcata a Palermo, città natale di lui. Una storia, la loro, nata con le migliori intenzioni con tante di presentazioni in famiglia a fine programma.

A distanza di quasi un anno dal loro primo incontro, Bianca Guaccero e Giovanni Pernice sono più affiatati e complici che mai, come si evince dalle cartoline social della loro estate d’amore. La 44enne ha pubblicato alcuni scatti del suo tour nel capoluogo siciliano immortalandosi davanti al Teatro Politeama e al Teatro Massimo comune una turista qualsiasi.

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice a Palermo (Foto Instagram)

Bianca Guaccero in giro per Palermo: “Quanto si mangia bene qui?”

La vincitrice di “Ballando con le stelle” ha girato per le vie della città indossando un top bianco e dei pantaloncini jeans. Un look casual che ben si sposa con la sua semplicità. Si sussurra che la coppia si sia allenata in una palestra di Isola di Femmine. In un video, Bianca Guaccero ha ripreso lo stadio Renzo Barbera e documentato le sue scorpacciate di salmone, tonno e ostriche.

La conduttrice è rimasta folgorata dalle arancine. “Aiutatemi, salvatemi. Sono cose brutte…Adesso basta eh! Giuro…finisco”, ha ironizzato mentre “lottava” con la mozzarella filante della regina dello street food palermitano.

“Sicilia bedda, si ‘na meravigghia! E quanto si mangia bene qui? Come potete vedere non resisto affatto!”, recita la didascalia che accompagna la carrellata fotografica.

Bianca Guaccero a Palermo (Foto Instagram)

Giovanni Pernice confermato tra i maestri di “Ballando con le stelle”

Un altro scatto la ritrae mentre bacia appassionatamente Giovanni Pernice con cui, a quanto pare, vorrebbe mettere su famiglia. Bianca Guaccero è già mamma di una bambina, Alice, nata dal suo matrimonio con il regista Dario Acocella conosciuto sul set della fiction “Capri”.

Lo scorso anno, Giovanni Pernice è stato ingaggiato come insegnante di danza nel dancing show di RaiUno, programma grazie al quale è tornato in Italia dopo aver vissuto e lavorato per 10 anni nel Regno Unito dove è stato anche tra i protagonisti della versione britannica di “Ballando con le stelle”.

Dopo aver concluso un tour teatrale che lo ha portato a girare l’Inghilterra con il suo one man show, il ballerino palermitano ha deciso di trasferirsi a Roma dove Bianca Guaccero vive con la figlia. Giovanni Pernice tornerà a ricoprire il ruolo di maestro di ballo nella prossima edizione di “Ballando con le stelle”. L’annuncio è arrivato due settimane fa.

