Il discorso del rocker sul genero e gli outfit degli sposi

Lo scorso weekend, Noto ha ospitato il matrimonio tra Fuschia Katherine Sumner, figlia di Sting, e Maximillian Wright. Tre giorni di festeggiamenti tra emozione e tradizione, rigorosamente blindati, andati in scena in diverse location della capitale del Barocco siciliano: da Palazzo Nicolaci al Teatro comunale Tina Di Lorenzo, dalla Dimora delle Balze (la stessa location scelta da Chiara Ferragni e Fedez per il loro sì, ndr) a Le Nereidi, un beach club in riva al mare a Siracusa.

Le nozze di Fuschia Kate Sumner e Maximillian Wright (Foto Instagram)

A Noto è sbarcato anche Sting scortato dalla seconda moglie Trudie Styler. Fuschia Kate è nata dal primo matrimonio dell’ex frontman dei Police con l’attrice nordirlandese Frances Tomelty. La 43enne ha seguito le orme materne e lavora nel mondo del cinema come attrice e regista. È mamma di un bambino avuto circa un anno fa dal neo consorte, di professione direttore creativo.

Il matrimonio della figlia di Sting e le parole del sindaco di Noto

Durante la sua permanenza a Noto, Sting si è concesso un selfie in via Nicolaci con il sindaco Corrado Figura che gli ha donato un libro sull’Infiorata. Per il primo cittadino, ha definito “un grande onore” accogliere una star del calibro del cantante britannico. “La nostra città è fiera di essere parte di questa meravigliosa storia d’amore”, ha scritto sui social.

Le nozze di Fuschia Kate Sumner e Maximillian Wright (Foto Instagram)

A Sting è toccato accompagnare la figlia all’arco fiorato dove Maximillian Wright la attendeva per lo scambio delle promesse d’amore. Al momento del primo bacio da marito e moglie, sono partiti dei pittoreschi fumogeni bianchi, rossi e verdi a richiamare il tricolore.

Sting accompagna la figlia Fuschia Kate nel giorno delle sue nozze (Foto Instagram)

La sposa: “I tre giorni più divertenti della nostra vita”

Secondo quanto riporta il “Daily Mail”, durante il ricevimento, Sting ha tenuto un discorso celebrativo che gli ospiti hanno descritto come toccante e divertente. Il rocker, 73 anni, ha scherzato dicendo che non sapeva cosa pensare del genero quando si sono conosciuti, ma poi ha capito che era “un tipo adorabile”. Gli ospiti sono passati dalle risate alle lacrime mentre l’icona della musica raccontava quanto fosse felice che sua figlia avesse trovato l’amore della sua vita.

Gli sposi sono apparsi stanchi ma felici al termine del lungo weekend trascorso in Sicilia. “Ce l’abbiamo fatta. I tre giorni più divertenti della nostra vita. Preparatevi a una valanga di foto del matrimonio, appena avremo dormito almeno 12 ore”, ha scritto Fuschia Kate Sumner in una Instagram Story.

Le nozze di Fuschia Kate Sumner e Maximillian Wright (Foto Instagram)

Matrimonio figlia Sting, gli outfit degli sposi

Per la cerimonia nuziale, la figlia di Sting ha indossato un sontuoso abito bianco in tulle su cui erano ricamate le sue iniziali, caratterizzato da una gonna ampia e vaporosa, con un corpetto dallo scollo a barca che lasciava scoperte le spalle e impreziosito da eleganti ricami tono su tono distribuiti su tutta la superficie. A completare il look, un classico velo fissato allo chignon. Maximillian Wright ha invece optato per uno stile più informale sfoggiando un completo color sabbia abbinato ad una polo bianca e a un paio di sneakers.

Fuschia Kate Sumner nel giorno del suo matrimonio (Foto Instagram)

Mickey Sumner, sorella di Fuschia Kate, ha condiviso alcune fasi dei preparativi sul proprio profilo Instagram. “La sposa più bella di tutte”, ha scritto la ragazza che ha anche ricoperto il ruolo di damigella d’onore. “Ti voglio un mondo di bene!”, ha replicato la sposa tra i commenti definendo il discorso della sorella “il più bello di sempre!!!”.

Fuschia Kate Sumner si prepara a dire sì a Maximillian Wright (Foto Instagram)

Fuschia Kate Sumner e Maximillian Wright hanno annunciato il loro fidanzamento due anni fa. Gli amici descrivono lui come “discreto, affascinante e profondamente innamorato”. Un sentiment che è stato più volte ribadito nei discorsi durante tutto il weekend del matrimonio.