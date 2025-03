Biancavilla, un Carnevale col botto: ha chiuso Fabio Rovazzi

Carri allegorici e in maschera e migliaia di cittadini e visitatori

BIANCAVILLA (CATANIA) – Una città in festa e numeri record per la giornata finale del Carnevale di Biancavilla. Come un pifferaio magico, gli splendidi 6 carri allegorici e i gruppi in maschera hanno attirato l’attenzione di migliaia di cittadini e visitatori, sfilando a suon di musica, che hanno riempito via Vittorio Emanuele e poi, a dismisura, il Palatenda di Piazza Roma.

La botta finale l’ha data l’irresistibile e bravissimo Fabio Rovazzi che ha aizzato la folla ‘contagiando’ tutti. Diavolo d’un Rovazzi, è riuscito a infiammare tutti i partecipanti con i suoi tormentoni musicali che divertono l’Italia intera.

Bonanno: “Una grande gioia”

“Vedere tanta gente divertirsi, bambini e giovanissimi soprattutto, – afferma il sindaco di Biancavilla Antonio Bonanno – è per me motivo di grande gioia. Tutto è filato liscio, è la regola per noi biancavillesi”.

La rassegna di quest’anno ha scandito momenti di grande qualità con tante iniziative: il pomeriggio dedicato alle persone con disabilità, la Maccheronata e la Torta di Carnevale preparate dai giovani chef del centro di formazione Ars, il trucco e parrucco, la discoteca nel Palatenda.

Grazie alla presenza di ben 6 carri allegorici, il Carnevale di Biancavilla ha avuto un valore aggiunto. Un ringraziamento immenso agli artigiani carristi di Biancavilla che dimostrano il loro amore per la città. Il finanziamento dell’assessorato regionale al Turismo, guidato da Elvira Amata, e dall’Assemblea Regionale Siciliana, guidata da Gaetano Galvagno, ha dato un contributo decisivo alla rassegna.

“Qualità e lavoro”

La qualità dell’edizione 2025 del Carnevale di Biancavilla, da tutti riconosciuta, è merito di un lavoro di squadra, sostanziale la sponsorizzazione della rassegna garantita da alcuni imprenditori locali sensibili alla buona immagine della propria città.

I ringraziamenti del sindaco sono andati agli organizzatori della rassegna e a quanti hanno dato il loro contributo: Fabio Catania, Francesco Greco, Alfio Santangelo dell’Ufficio Spettacoli e Davide Marino, gli artigiani dei carri allegorici, i gruppi in maschera, le scuole cittadine, i Carabinieri, la Polizia municipale, l’ufficio comunale di Protezione Civile guidato da Paolo Pinnale, la Croce Rossa, i centri formazione ARS, Bas eventi, Alfio Lanza, dj Sanny J, i dj Peppe, Antonio Tirendi, Tomas G., Salvo Chisari, Manuela Melita, Salvo Galvagno, Groovy, Video Star.