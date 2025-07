Biancavilla, incidenti: feriti un 12enne e un 16enne

Sono due distinti episodi

BIANCAVILLA (CATANIA) – Due incidenti autonomi hanno destato apprensione, ieri pomeriggio, a Biancavilla.

Il primo ha visto come protagonista un 12enne che è rimasto ferito alla testa e alle braccia a seguito di una caduta dalla bicicletta. È accaduto all’interno del polmone verde di via Cristoforo Colombo, all’altezza del Cimitero. Ad intervenire sul posto è stata un’ambulanza del 118 con il personale sanitario che ha provveduto a soccorrere il ragazzino e a trasportarlo al Pronto Soccorso.

Come detto avrebbe riportato una ferita alla testa, con una copiosa fuoriuscita di sangue, ed escoriazioni alle braccia e in altre parti del corpo. Sul posto sono arrivati anche gli agenti della Polizia Locale. Sembrerebbe che il 12enne stesse scendendo con la bicicletta la gradinata che è presente all’interno del parco cadendo rovinosamente a terra e ferendosi.

L’altro incidente si è verificato in via Bernini dove un 16enne, alla guida di una moto, forse a causa di una buca, ha perso il controllo del mezzo cadendo a terra. Avrebbe riportato delle ferite ad un ginocchio e alla gamba. Sul posto è arrivata un’ambulanza del Servizio 118. Il ragazzo è stato trasportato al Pronto Soccorso per le cure del caso. Ad occuparsi dei rilievi gli agenti della Polizia Locale.