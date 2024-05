Biancavilla, laboratorio analisi inagibile: resta attivo il punto prelievi

Gli esami saranno processati anche dall’ospedale di Paternò

BIANCAVILLA – Sopralluogo del direttore del Dipartimento di Diagnostica di Laboratorio, Filippo Fraggetta al Laboratorio analisi dell’Ospedale di Biancavilla, a seguito della dichiarazione di inagibilità di alcuni locali da parte dell’Ufficio Tecnico aziendale.

Verificate, nel corso della visita, le condizioni di sicurezza dei lavoratori e l’operatività del reparto. Predisposte anche, d’intesa con il direttore sanitario dell’Asp di Catania, Antonino Rapisarda, le azioni necessarie alla riorganizzazione interna del servizio.

Assieme al contestuale riordino dei locali come previsto dal provvedimento, al fine di garantire la continuità assistenziale, sia per gli utenti esterni sia per quelli che afferiscono al Pronto Soccorso e per i pazienti ricoverati.

Il Laboratorio analisi di Biancavilla rimane operativo per gli esami urgenti e rimane attivo anche il punto prelievi assicurando l’assistenza a tutti i cittadini del territorio.

Gli esami non urgenti saranno processati, invece, presso il Laboratorio analisi dell’Ospedale di Paternò, all’interno della rete dei laboratori dell’Asp di Catania attraverso una capillare riorganizzazione. Nessun disagio quindi per l’utenza che potrà continuare a fruire del servizio senza alcuna interruzione.

Tutta l’attività di riorganizzazione è coordinata dal responsabile del Laboratorio, Nunzio Batticane.

È, intanto, in via di conclusione la procedura per la realizzazione del nuovo Laboratorio analisi nel padiglione B del Presidio.