Biancavilla, scontro auto e moto: ferito centauro

Il 20enne è stato elitrasportato all'ospedale Cannizzaro

BIANCAVILLA (CATANIA) – Brutto incidente stradale, questo pomeriggio, in via dei Mandorli a Biancavilla. Coinvolti una macchina e una moto. Ad avere la peggio il ragazzo che era alla guida del mezzo a due ruote, un 20enne biancavillese, che a seguito dell’impatto è volato letteralmente in aria.

La moto è andata a sbattere contro un’auto in sosta mandando in frantumi il lunotto posteriore mentre il giovane prima di rovinare sull’asfalto ha impattato con il corpo sul parabrezza di un’altra auto in sosta, frantumandolo.

Sono stati momenti di paura per la conducete dell’auto che è subito scesa dal mezzo per sincerarsi delle condizioni del 20enne. Allertati i soccorsi, sul posto è intervenuta poi un’ambulanza del Servizio 118. Il personale sanitario ha però richiesto l’intervento dell’elisoccorso. Il velivolo è atterrato nell’elipista di contrada Difesa Luna ad Adrano.

L’ambulanza ha quindi condotto il malcapitato proprio ad Adrano dove è stato posizionato sull’elicottero e trasportato d’urgenza in codice rosso al Cannizzaro di Catania per gli esami clinici atti a scongiurare possibili lesioni interne.

Per tutta la durata dei soccorsi, il 20enne, è sempre rimasto vigile. Ad intervenire sul posto, per effettuare i rilievi, gli agenti della Polizia Locale.

Da una primissima ricostruzione dell’accaduto sembrerebbe che i due mezzi stavano procedendo nelle opposte direzioni e a un certo punto la moto ha invaso la corsia opposta impattando nel lato anteriore destro della macchina per poi carambolare.